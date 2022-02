Die Gewissheit, dass wir in Europa in Frieden leben können, liegt in Scherben. Plötzlich ist die Welt eine andere. Ein persönlicher Kommentar.

Angriffskrieg. Schützengräben. Panzer. Raketen. Man möchte diese Worte nicht hören und diese Bilder nicht sehen. Vor ein paar Tagen gingen die Menschen in Kiew noch ihrem Alltag nach, saßen im Kaffeehaus, hatten Lebensträume. Jetzt sitzen sie in U-Bahn-Stationen und halten ihre Kinder im Arm. Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht mehr verlassen. Es ist surreal und doch wahr: 70 Kilometer vor der EU-Ostgrenze wird Krieg geführt. Alle Bemühungen umsonst. "Wir sind eiskalt belogen worden", ...