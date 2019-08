Es muss darüber diskutiert werden, welchen Hintergrund die Politik spielt - da wie dort.

Seit den Attacken der Al Kaida vor 18 Jahren haben rechte Terroristen in den USA 107 Menschen ermordet. Im selben Zeitraum starben im Land 104 Menschen bei islamistischen Angriffen. Diese Zahlen veröffentlichte der politisch in der Mitte stehende Thinktank "New ...