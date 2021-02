Mit Spannung war der Besuch Josep Borrells in Moskau erwartet worden. Was würde der EU-Chefdiplomat zu dem zynischen Urteil gegen Regimegegner Alexej Nawalny sagen? Nun, es wurde viel über Kuba gesprochen.

Es war der erste Besuch eines EU-Außenbeauftragten in Moskau seit vier Jahren - von langer Hand geplant, um auszuloten, wo trotz aller Differenzen Kooperation möglich wäre: etwa bei der Wiederbelebung des Atomdeals mit dem Iran, in der Klimapolitik, im gemeinsamen Vorgehen gegen Terror und Cyber War. Doch dann durchkreuzten die jüngsten Ereignisse, die Verurteilung Alexej Nawalny und die brutale Niederschlagung der Proteste in Russland, die Pläne und schrieben die Tagesordnung um. Was für ein Timing.

Er werde ...