Der Brexit rückt immer näher. Die Panik wird größer.

Die britische Premierministerin Theresa May appellierte an das britische Unterhaus, ihr noch ein wenig mehr Zeit zu geben, um mit einem Partner zu verhandeln, der zum x-ten Mal betont, es gebe nichts zu verhandeln. Wieder und wieder bekräftigt Brüssel: Der Brexit-Deal wird nicht wieder aufgeschnürt. Ungerührt erzählt May in London dem Unterhaus, die Verhandlungen gingen soeben in ihre entscheidende Phase.