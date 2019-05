Die schwer angeschlagene britische Premierministerin bäumt sich noch einmal auf.

Leicht verändert, im Kern gleich: Theresa May will ihren Brexit-Deal noch einmal, das vierte und wahrscheinlich letzte Mal, dem britischen Unterhaus vorlegen. Sie hat die Garnierung des EU-Austrittsvertrags erneuert. So soll nun das Parlament darüber befinden, ob der Deal dem ...