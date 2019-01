Premierministerin Theresa May scheint die Rufe nach Kompromissen nicht zu hören: Die Mahnungen aus Brüssel. Die Streitereien in Westminster. Die Wut des Volks. Die alarmierenden Nachrichten aus Nordirland. Sie verfolgt stur ihren Kurs. Nachdem ihr Brexit-Deal vorige Woche vom Parlament abgeschmettert worden war, präsentierte die Regierungschefin einen Plan B, der nur ein Etikettenschwindel ist. May will zurück nach Brüssel, um weitere Zugeständnisse zu erzielen.