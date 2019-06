Die Einmischung des US-Präsidenten ist zugleich ungeniert und ungebührlich: Der Brexit ist eine Frage Europas.

Premierministerin Theresa May ist am Ende an der Frage gescheitert, ob und in welcher Form sich Großbritannien von der Europäischen Union trennen soll. Mit ihrem formellen Rücktritt als Parteichefin am Freitag entbrennt der Machtkampf um die Führung der Tories und ...