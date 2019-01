Vor allem großsprecherisch ist die Außenpolitik des Donald Trump bisher gewesen. Aber als klitzeklein erscheint heute der Ertrag seiner internationalen Initiativen. Für das Palästina-Problem, an dem sich schon so viele US-Präsidenten die Zähne ausgebissen haben, wollte der neue Mann im Weißen Haus nichts weniger als die bis jetzt kreativste, modernste und umfassendste Friedenslösung vorlegen. Mittlerweile schaut es aber so aus, als könnte auch das nur eine Fata Morgana gewesen sein.