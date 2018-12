Richtig ist in Donald Trumps Augen, was Amerika reicher macht. Wer etwas von ihm will, muss ihm etwas geben. Keine Rede ist mehr von globaler Ordnungsmacht.

Es gibt jeden Grund, nervös zu sein. Ein einziger Tweet des US-Präsidenten reichte, um die Machtkonstellation im Nahen und Mittleren Osten zu verändern. Mit dem nächsten Gezwitscher könnte Donald Trump den Rückzug Amerikas aus der NATO bekannt geben. Wer das nicht glauben will, sollte das Rücktrittsschreiben des zähen Vier-Sterne-Generals an der Spitze des Pentagons einmal genau lesen.