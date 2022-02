Während Wladimir Putin in der Ostukraine die Grenzen neu zieht, ließ die Antwort aus den USA lange auf sich warten. Und fiel milde aus.

Die dramatische Zuspitzung in der Ostukraine überrascht nicht. Das Drehbuch, nach dem Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeht, ist schon längst geschrieben, es ist auf der Krim und in Georgien erprobt und wird nun Kapitel für Kapitel umgesetzt. Putins Methode macht Worte wertlos. Er umzingelt mit 190.000 Soldaten die Ukraine und spricht gleichzeitig davon, den Frieden in der Ukraine zu sichern.

Während Putin also in der Ostukraine die Grenzen neu zieht, ließ die Antwort aus den USA bemerkenswert lange ...