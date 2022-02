Nach den Spielregeln, die im Westen des 21. Jahrhunderts gelten, müsste die Krise längst gelöst sein. Aber der Mann im Kreml hält sich nicht an Spielregeln. Das erfahren die Menschen im Donbass gerade am eigenen Leib.

Wladimir Putin ist ein schwieriger Gegner. Nicht, weil er so clever, so gerissen und so strategisch brillant agieren würde, sondern weil er abseits jeder Vertrauens- und Rechtsbasis handelt. Er manövriert sich durch die Krise entgegen dem Völkerrecht, den diplomatischen Gepflogenheiten, die auf einer Einhaltung des Besprochenen basieren, und: er handelt gegen jede Logik.

Putin möchte ein starkes Russland, schwächt mit seinen Aktionen aber seine Wirtschaft und die Glaubwürdigkeit der russischen Politik massiv. Er macht sein Land als Partner zumindest für seine restliche Amtszeit unmöglich.

Dass der Westen nun mit scharfen Reaktionen auf die Anerkennung der sogenannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine und auf Truppenentsendung dorthin antwortet, darf und wird Moskau nicht überraschen. Es ist die einzige Möglichkeit, die jetzt bleibt. Die Grenzen der Diplomatie sind erreicht. Sie liegen dort, wo das Gegenüber gar kein Interesse hat, einen Konflikt zu lösen. Und das ist bei Wladimir Putin offensichtlich der Fall. Hinzu kommt: Er sieht den Konflikt offenbar grundlegend anders, als der Westen.

Man könne nicht in Wladimir Putins Kopf schauen, hieß es in den vergangenen Tagen oft, wenn über den Ausgang dieser Krise gemutmaßt wurde. Am Montagabend gab der Kremlchef mit seiner Rede einen kleinen Einblick in seine Gedankenwelt. In dieser Welt ist die Ukraine russisch, die ukrainische Regierung eine Marionette der USA und der Kreml der Hüter der Rechtsstaatlichkeit und ein Kämpfer gegen Korruption. Es ist eine verquere Welt, die nichts mit der Ordnung und der Geisteshaltung unseres Europas zu tun hat. Das kann selbst die raffinierteste Diplomatie nicht in Einklang bringen.