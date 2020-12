Viktor Orbán wähnt sich auf der Siegerstraße. Ein Triumph Ungarns und Polens sei im Veto-Streit mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in greifbarer Nähe. So formulierte es der ungarische Premier bei einem Besuch Dienstagabend in Warschau. Mehr Falschdarstellung geht kaum.

Deutschland kommt Orbán und der polnischen PiS zwar als Feindbild entgegen. In Wirklichkeit tragen Polen und Ungarn ihren Konflikt aber mit allen Mitgliedsstaaten, der EU-Kommission und der Mehrheit des EU-Parlaments aus.

Falsch ist auch, dass ein "Sieg" der ...