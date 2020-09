Die Schlammschlacht um die Nachfolge der liberalen Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg begann wenige Stunden nach ihrem Tod.

Die Nachricht kam am Freitagabend nicht unerwartet und war dennoch ein Schock: Die legendäre Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg ist im Alter von

87 Jahren an einer schweren Krebserkrankung gestorben. Ihr Tod wird die ohnehin schon schwer kalkulierbare Dynamik der Präsidentschaftswahlen in den USA verändern.

Das liegt an der Bedeutung des Supreme Court, dessen neun Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Der US-Präsident hat laut Verfassung das Recht, nach dem Ableben eines Richters oder einer Richterin einen neuen Kandidaten aufzustellen. ...