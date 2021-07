In England gelten seit Montag kaum noch Corona-Maßnahmen. Die britische Regierung fährt damit eine leichtsinnige Strategie - die auch über die Grenzen des Königreichs hinaus zur Bedrohung werden könnte.

Während am frühen Montagmorgen Tausende Menschen in Nachtclubs strömten und zum ersten Mal seit März 2020 ohne jegliche Restriktionen feierten, verbrachten Premierminister Boris Johnson wie auch Finanzminister Rishi Sunak den sogenannten "Freedom Day" in Selbstisolation. Sie hatten nach einer Sitzung mit dem frisch an Covid erkrankten Gesundheitsminister Sajid Javid eine Meldung von der Corona-Warn-App erhalten - wie in der vergangenen Woche mehr als eine halbe Million Menschen in Großbritannien. Die sogenannten Pings explodieren parallel zu den Infektionszahlen im Königreich. Täglich ...