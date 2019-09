Deutschlands Innenminister Horst Seehofer ist zufrieden. Es gibt eine Einigung zur Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.

Es war ein sonniger Tag in Malta. Die Innenminister von Deutschland, Italien, Frankreich und dem Gastgeberland traten unter freiem Himmel vor die Öffentlichkeit. Was sie zu verkünden hatten, könnte helfen, einen 2015 ausgebrochenen erbitterten Streit in der EU zu beenden ...