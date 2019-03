Trotz aller Ermahnungen setzt Ungarns Premier Viktor Orbán die Agitation gegen die EU fort - ein politischer Testfall.

Was zählt am Ende, wenn es darauf ankommt, in der Europäischen Union wirklich? Sind es die vielbeschworenen Werte, auf denen der Verbund der europäischen Staaten beruht, wie Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit? Oder ist es der schnöde politische Vorteil, also die ...