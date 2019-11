Das macht die Aufgabe der neuen Kommissionschefin so schwierig, aber nicht unmöglich. Auch sie hat einen Machthebel.

Nun ist also die Bestellungs- und Bestätigungsprozedur überstanden: Ursula von der Leyen kann nach dem Votum im EU-Parlament mit ihrer Kommission am Sonntag anfangen zu arbeiten. Und eines ist ihr vom ersten Tag an sicher: der Platz in den Geschichtsbüchern. ...