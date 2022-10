Von wegen Balkanroute

Die irregulären Einreisen steigen auch in Deutschland. Wo die Gründe liegen.

Die Zahl der irregulären Einreisen steigt in Österreich, in Ungarn, in Deutschland. An der sogenannten Balkanroute kann es kaum liegen. Laut UNHCR kamen bis Ende September rund 11.000 Menschen aus der Türkei in Griechenland an, dem Sprungbrett der Route. Und doch zählt Österreich 56.000 Asylanträge. Wobei anzumerken ist, dass mehr als die Hälfte der Ansuchenden ungehindert wieder ausgereist sein dürfte.

Eine Erklärung für den Zustrom bietet Serbiens einladende Einreisepolitik. Für Bürger von Indien über Tunesien bis Kasachstan, Bolivien und Burundi gilt Visumfreiheit. Sie können sich von Serbien über die Ungarn-Österreich-Route auf den Weg machen.

Eine weiterer Grund dürfte in Serbiens Korruptionsproblem liegen. Wie - folgenlos gebliebene - Recherchen des Portals "Balkan Insight" belegen, betreiben Teile der Belgrader Grenzpolizei und Schlepper ein einträgliches Miteinander.

Vor diesem Hintergrund erscheint die österreichisch-ungarisch-serbische Grenzschutzoffensive von Karl Nehammer, Viktor Orban und Aleksandar Vucic etwas fadenscheinig. Anstatt sich mit vagen Zusagen Vucics und bizarren Theorien Orbans zufrieden zu geben, könnte Österreichs Regierungschef versuchen, echten politischen Druck auf Serbien aufzubauen - idealerweise gemeinsam mit der ebenso alarmierten EU-Kommission und anderen europäischer Regierungen.