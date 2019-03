Zum Einfallstor von Chinas Einfluss in Europa könnte Italien werden. Noch ein Grund, weshalb der Brexit so unvernünftig ist.

Es ist immer das gleiche Muster: In einer multipolaren Welt der großen Mächte kann Europa nur noch mit Einigkeit bestehen. Aber die Staaten unseres Kontinents lassen sich von den Großmächtigen auseinandertreiben, statt geschlossen aufzutreten.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union diskutieren endlich über eine gemeinsame Strategie für den Umgang mit der Volksrepublik China. Aber genau in diesem Augenblick durchbricht Peking die europäische Phalanx, indem es Italien mit dem Beitritt zur chinesischen Infrastrukturinitiative "Neue Seidenstraße" in seinen Bannkreis zieht. Statt mit der geballten Handelsmacht der EU ringt Peking nämlich lieber mit einzelnen Mitgliedsstaaten der Union, weil es dann am längeren Hebel sitzt.

Wahre Wunderdinge verspricht sich die Regierung des kriselnden EU-Mitgliedslandes Italien von der Handelskooperation mit China. Der Hafen von Triest etwa soll zur Drehscheibe des Handels zwischen den Kontinenten werden. Das Risiko, dass man von dem finanzstarken Riesen aus Fernost übervorteilt werden könnte, ignorieren die Regierenden in Rom.

Dabei hat sich das Projekt der "Neuen Seidenstraße" längst als effizientes außenpolitisches Instrument Chinas erwiesen. Betroffene Länder in Asien sind dadurch in die Schuldenfalle getrieben worden und damit in politische Abhängigkeit von Peking geraten. Auch in Ostmitteleuropa zeigen EU-Mitgliedsländer wie Ungarn oder Tschechien Wohlverhalten, indem sie Kritik an Chinas "Kerninteressen" (Tibet, Taiwan & Tiananmen) abwehren.

Es ist immer das gleiche Muster: In der Konkurrenz mit den globalen Spielern ist Europa nur als Einheit stark. Aber mit dem drohenden Weggang der Briten ist die EU in einem besonderen Moment der Schwäche. US-Präsident Donald Trump tadelt Premierministerin Theresa May wegen ihrer Unfähigkeit zum harten Bruch mit der EU. Denn er freut sich schon darauf, Großbritannien, das ohne EU zu Kleinbritannien schrumpft, bei den dann fälligen Verhandlungen über einen bilateralen Handelsdeal über den Tisch ziehen zu können. Statt mit den in der EU gebündelten Kräften der Europäer hat es der Amerikaner lieber mit schwächeren Einzelstaaten zu tun.

Ähnlich rigoros ist Russland: Bereits die Brexit-Betreiber hat Kremlchef Wladimir Putin mit Mitteln der digitalen Desinformation gefördert. Genauso stärkt er rechtsnationalistische Kräfte in den EU-Ländern, um die Europäer zu spalten und deren Union zu schwächen. Wann wachen wir Europäer endlich auf?