Der ungarische Regierungschef demontiert die Demokratie in seinem Land. Und alle schauen zu.

Viktor Orban hat am Montag dieser Woche die parlamentarische Demokratie in Ungarn außer Kraft gesetzt. Das Parlament, in dem Orbans Regierung eine Zwei-Drittel-Mehrheit hat, stimmte für die eigene Entmachtung. Orban regiert nun de facto allein, per Dekret. Der Regierungschef ...