Was bleibt den afghanischen Frauen noch?

Sie dürfen nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen, nicht studieren, nicht arbeiten. Und jetzt wird den Frauen in Afghanistan auch noch verboten, für Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten. Mit katastrophalen Folgen.

Sie verteilen sauberes Wasser an Familien, impfen Kinder gegen Polio, helfen Frauen bei der Geburt - von der Arbeit von Hilfsorganisationen sind in Afghanistan knapp 60 Prozent der Menschen abhängig. Doch während der Bedarf an humanitärer Hilfe in dem Land steigt, wird die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen zunehmend erschwert. Die Taliban verhängten ein Arbeitsverbot für Frauen bei NGOs - und riskieren damit das Leben von Millionen von Menschen, insbesondere das von Frauen und Kindern.

Denn wer hilft Frauen bei ...