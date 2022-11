Weg von London: Die Schotten setzen jetzt auf "Plan B"

Das negative Urteil des Höchstgerichts hat die schottische Regierung einkalkuliert. Eine Antwort steht parat.

Standpunkt

Im Urteil des Supreme Court in London ging es um eine wichtige Frage: Dürfen die Schotten darüber abstimmen, ob sie in der Union verbleiben wollen - ohne die Zustimmung der Zentralregierung in London? Das Urteil des höchsten Gerichts war eindeutig. Es ist ihnen nicht gestattet.

Was auf den ersten Blick wie eine Niederlage wirkt, war ein geplanter Schachzug. In anderen Worten: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte zwar auf ein positives Urteil gehofft, die Möglichkeit eines Richterspruchs zu ihren Ungunsten jedoch von vornherein einkalkuliert. Dementsprechend versucht die schottische Regierung das Urteil nun umzudeuten. Der am Mittwoch geäußerte "Plan B", die nächsten Wahlen als ein "Quasi-Referendum" zu nutzen, in welcher sich die Wähler durch ihre Stimme für die SNP auch für die Unabhängigkeit aussprechen können, hat dabei eher symbolischen Charakter.

Irrelevant ist er dennoch nicht. Im Gegenteil: Die Partei wird weiter versuchen, die Stimmung der Schottinnen und Schotten in diese Richtung zu beeinflussen, um im Fall eines Referendums eine Mehrheit zu erreichen. Ausgemacht ist dies aber längst nicht: Denn die Nation ist in der Frage, ob eine Abspaltung der richtige Weg ist, tief gespalten.