Betroffenheit ist gut. Doch sie hilft den Menschen in der Ukraine nicht. Der Ausschluss aus dem Finanzsystem Swift soll nun Russlands Kriegskasse austrocknen. Eine späte Antwort auf Putins Aggression.

Die Solidarität in diesen Tagen tut gut. Tausende Menschen lösen sich europaweit aus ihrer Schockstarre und gehen auf die Straße und stehen mit der Ukraine. Profil-Bilder und Parlamente werden in die Nationalfarben der Ukraine getaucht - der Ruf nach Frieden ist laut. Die Betroffenheit und ein starkes Wir-Gefühl sind gut. Doch das reicht nicht. Was sind wir darüber hinaus bereit zu tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen? In Deutschland wurde ein historischer Schwenk vollzogen. Bisher hatte man lediglich 5000 Helme ...