Wenn der Populismus verliert

In Tschechien haben die Hetzer von links und rechts vorerst ausgedient. Das Ergebnis der Präsidentenwahl könnte auch über die Grenzen hinaus ein Signal sein.

Standpunkt

Andrej Babis ist im Kampf um das Präsidentenamt in Tschechien grandios gescheitert. Fast 60 Prozent der Wähler wollten den populistischen Ex-Premier nicht noch einmal in einem hohen Staatsamt sehen. Sie gaben ihre Stimme lieber dem Ex-General Petr Pavel, einem politisch blassen Quereinsteiger.

Die Menschen in Tschechien wollten offenkundig ein Zeichen setzen. Sie haben endgültig genug vom ewigen Gepolter in der Prager Burg. Dort residiert das Staatsoberhaupt. Doch seit dem Ausscheiden des legendären Dichterpräsidenten Vaclav Havel vor 20 Jahren gaben sich auf der Burg die Populisten die Klinke in die Hand.

Erst hetzte von rechts "EU-Hasser" Vaclav Klaus. Dann übernahm Linkspopulist Milos Zeman, der politischen Gegnern auch schon einmal mit der Kalaschnikow drohte und sich seiner Freundschaft zu Kremlchef Vladimir Putin rühmte.

All das passt aber nicht mehr in eine Zeit, in der wenige Hundert Kilometer östlich von Prag ein Krieg tobt. In einer solchen Zeit zählen Seriosität und Zuverlässigkeit auch im östlichen Europa mehr als markige Worte. Das lässt hoffen, über die Grenzen Tschechiens hinaus.

Besonders gilt das für das benachbarte Polen, wo im Herbst eine Parlamentswahl ansteht. In Warschau könnte die bürgerliche Opposition von den Wahlsiegern in Prag lernen. Denn die regierende rechtsnationale PiS lässt keine Gelegenheit zur Zuspitzung aus. Mit Ruhe und Verlässlichkeit zu kontern, scheint in Kriegszeiten keine schlechte Idee zu sein.