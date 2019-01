Dass es seit Mai ein Verbindungsbüro der NATO in Wien gibt, wird sehr diskret gehandhabt. Sogar in Brüssel.

Es war ein völlig unauffälliger Absatz im Ministerratsprotokoll von 28. November des Vorjahres, in dem es vor allem um außenpolitische Themen wie die Verlängerung der Entsendung österreichischer Soldaten in den Kosovo oder den Einsatz bei der EU-Mittelmeermission "Sophia" ging. Unter Punkt 23 wurde dem Außenministerium ein Verhandlungsmandat "betreffend Abkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) über den Rechtsstatus des NATO-Verbindungsbüros in Wien" erteilt.