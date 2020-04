Die EU-Staaten haben einen Fahrplan zum Weg aus der Krise bestellt. Sie halten sich nur nicht daran. Trotzdem ist der gemeinsame EU-Zug noch nicht abgefahren.

Eine Exit-Strategie soll den Ländern der EU den schrittweisen Weg aus der Krise zurück in die Normalität weisen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben diesen Fahrplan am Mittwoch in Brüssel präsentiert. Demnach müssen drei Voraussetzungen erfüllt ...