Es ist Julian Assange zu verdanken, dass Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan ans Licht kamen. Der Aufklärer aber sitzt in Haft - ein andauernder Skandal.

Immer wieder taucht sein Name im Nachrichtenstrom auf: Julian Assange. Vom gefeierten Betreiber der Enthüllungsplattform WikiLeaks wandelten sich die Botschaften und Bilder von einem Mann, der inzwischen seit neun Jahren in Isolation lebt. Zunächst in der ecuadorianischen Botschaft in London, danach im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Psychisch ist Assange am Ende. Das stellte im Jänner auch die Richterin in London fest, als sie eine Auslieferung in die USA wegen Suizidgefahr ablehnte. Dort drohen dem Whistleblower und erklärten Staatsfeind ein Schauprozess und 175 ...