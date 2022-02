In einer sorgfältigen Inszenierung lässt sich der Kreml-Chef von den Separatisten in der Ostukraine um Hilfe bitten.

Joe Biden und Wladimir Putin wollen einander - vielleicht - zu einem Gipfel treffen, um eine russische Invasion in der Ukraine in letzter Minute zu verhindern. Dabei hatte noch am Wochenende alles auf den größten Krieg in Europa seit 1945 hingedeutet. So formulierte es der britische Premier Boris Johnson, ausnahmsweise zu Recht.

Mit der Aussicht auf ein Präsidententreffen ist aber noch nichts entschieden. Es gehört zur Taktik des ehemaligen KGB-Mannes Putin, seine Widersacher auf eine Achterbahnfahrt zu schicken. ...