In Mexiko gibt sich die Staatsführung betont lässig. Wirtschaft und Menschen sind schon einen Schritt weiter.

Am Samstag wollte ich noch einmal auswärts was essen gehen. Schließlich sollen ab Montag auch in Mexiko Corona-Restriktionen verhängt werden. Eigentlich. Gewöhnlich brummt die Hauptstadt am Wochenende. Cafés, Bars, Restaurants sind immer voll. Aber als ich um 19.00 Uhr mein ...