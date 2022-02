In Brüssel hat ein großer Gipfel begonnen. 27 europäische Staats- und Regierungschefs treffen auf mehr als 40 Kollegen aus Afrika.

Große Gipfeltreffen zeichnen sich stets durch große Erklärungen aus. Es sind üblicherweise Absichtserklärungen. Feierlich wird beschworen, was die Gipfelteilnehmer in naher und ferner Zukunft zu tun gedenken.

Nicht anders wird es beim EU-Afrika-Gipfel sein, der gerade in Brüssel beginnt. Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen auf mehr als 40 Amtskollegen aus Afrika. Bis Freitag wird in Arbeitsgruppen über verschiedenen Themen gebrütet. Am Ende wird ein Bekenntnis zu einer fairen Partnerschaft stehen, zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, zur ...