Russland bleibt der Kriegstreiber in der Ukraine

Freitagvormittag trat Russlands einseitige Waffenruhe in der Ukraine in Kraft. Sie darf nicht als ernst gemeinter Beitrag zum Frieden verstanden werden, unabhängig von ihrer Einhaltung am orthodoxen Feiertag. Vielmehr ist es eine zynische Inszenierung, erdacht von Moskaus scheinheiliger Dreifaltigkeit aus Politik, Kirche und Militär.

Der Kremlchef will den Russinnen und Russen sowie Sympathisanten im Westen vormachen, ein Interesse am Frieden zu haben. Die Ukraine und ihre Alliierten von Nato und EU würden demnach die Waffen nicht einmal zu ...