Starke Zunahme extremer Armut durch Coronakrise weltweit

Die Vereinten Nationen und die Weltbank haben vor einer starken Zunahme der extremen Armut rund um den Globus als Folge der Coronavirus-Pandemie gewarnt. UN-Generalsekretär António Guterres erklärte am Mittwoch, in Afrika drohten Millionen von Menschen in die bitterste Not abzurutschen. Er rief zur "globalen Solidarität" mit dem Kontinent auf.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler UN-Generalsekretär Guterres ruft zur "globalen Solidarität" auf