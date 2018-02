Start der Münchner Sicherheitskonferenz zur Zukunft der EU

Die Zukunft der EU und ihre Beziehungen zu Russland und den USA, die Konflikte im Nahen Osten sowie Abrüstungsfragen stehen im Mittelpunkt der 54. Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag beginnt. Eröffnungsredner sind unter anderen die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sowie UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Österreich wird von Bundeskanzler Sebastian Kurz vertreten.

Zu der am Freitag um 14 Uhr beginnenden und bis Sonntag dauernden Konferenz werden auch heuer wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister erwartet, darunter der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, sein türkischer Amtskollege Binali Yildirim und die Verteidigungsminister des Iran und Saudi-Arabiens, Mohammed Javad Zarif und Adel al-Jubeir. Am Samstag werden unter anderen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die britische Premierministerin Theresa May das Wort ergreifen.

(APA)