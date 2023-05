Start nordkoreanischer Satellitenrakete gemeldet

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch eine mehrstufige Rakete gezündet. Die Regierung in Pjöngjang habe "etwas, das es Weltraumträgerrakete nennt", in Richtung Süden abgefeuert, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Die japanische Regierung gab eine Notfallwarnung für die Bewohner der südlichen Präfektur Okinawa heraus. Gleichzeitig heulten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul Luftschutzsirenen.

BILD: SN/APA/KCNA VIA KNS/STR Kim Jong-un beobachtet Raketenstart (Archivbild)