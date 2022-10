Steckt Putin endgültig in der Sackgasse? Osteuropa-Experte analysiert

Interview. Die Ukraine tut alles gegen Russlands Aggression, versichert der Historiker Karl Schlögel. Aber er fragt zugleich: Wird auch Europa standhalten?

Zu lange hätten wir der "Chronik eines angekündigten Krieges" zugeschaut, beklagt Karl Schlögel. Der Krieg, der mit der russischen Besetzung der Krim im Frühjahr 2014 begonnen habe, sei am 24. Februar 2022 offen und definitiv in Europa angekommen. Erst durch einen "völkermörderischen Krieg" hätten wir endlich ein Land wahrgenommen, das am Rande unserer Aufmerksamkeit geblieben sei. Das notiert der renommierte Osteuropa-Fachmann in der aktualisierten Neuausgabe seines Buches "Entscheidung in Kiew" (Hanser-Verlag München). In diesen "Ukrainischen Lektionen" kennzeichnet Schlögel Russland unter Wladimir ...