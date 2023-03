Steht Donald Trump vor der Festnahme?

Der frühere US-Präsident geht davon aus, am Dienstag verhaftet zu werden. Ermittler haben das zwar nicht kommentiert. Der Fall könnte dennoch Trumps erneute Kandidatur torpedieren.

Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump protestieren in der Nähe seines Wohnsitzes in Florida gegen eine angebliche Festnahme ihres Idols.

Gegen den Ex-US-Präsidenten Donald Trump laufen seit Jahren Ermittlungen in mehreren Verfahren und doch zeigte sich der 76-Jährige am Wochenende sicher: Am Dienstag solle er wegen Ermittlungen der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan festgenommen werden, schrieb Trump in einem Beitrag auf seinem hauseigenen Onlinenetzwerk "Truth Social". Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einer möglichen Festnahme des Ex-Präsidenten.



1. Wie lauten die Vorwürfe?

Konkret geht es darum, dass Trumps früherer Anwalt Michael Cohen kurz vor der Wahl 2016 Schweigegeld ...