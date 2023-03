Steht Trump vor Festnahme?

Der frühere US-Präsident geht davon aus, am Dienstag verhaftet zu werden. Ermittler haben das zwar nicht kommentiert. Der Fall könnte dennoch Trumps erneute Kandidatur torpedieren.

Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump protestieren in der Nähe seines Wohnsitzes in Florida gegen eine angebliche Festnahme ihres Idols.

Gegen Ex-US-Präsidenten Donald Trump laufen seit Jahren Ermittlungen in mehreren Verfahren und doch zeigte sich der 76-Jährige am Wochenende sicher: Am Dienstag solle er wegen Ermittlungen der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan festgenommen werden, schrieb Trump in einem Beitrag auf seinem hauseigenen Online-Netzwerk "Truth Social". Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einer möglichen Festnahme des Ex-Präsidenten.



1. Wie lauten die Vorwürfe?

Konkret geht es darum, dass Trumps früherer Anwalt Michael Cohen kurz vor der Wahl 2016 Schweigegeld an ...