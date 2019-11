Steigt Bloomberg in US-Präsidentschaftswahlkampf ein?

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg steigt einem Insider zufolge möglicherweise für die Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf ein. Es werde damit gerechnet, dass er sich in dieser Woche für den Vorwahlkampf in Alabama registriere, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag.

SN/APA (AFP/Archiv)/KENA BETANCUR Laut einem Insider geht Bloomberg für die Demokraten ins Rennen