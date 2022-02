Steinmeier als deutscher Bundespräsident wiedergewählt

Der bisherige deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Sonntag für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Der 66-Jährige erhielt in der Bundesversammlung in Berlin im ersten Wahlgang 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen. Das gab Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bekannt. Steinmeier nahm die Wahl an.

SN/APA/AFP/STEFANIE LOOS Deutscher Bundespräsident Steinmeier vor zweiter Amtszeit