Steinmeier entschuldigt sich für Verfolgung Homosexueller

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für die Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Zeit, aber auch in den Folgejahrzehnten entschuldigt. Beim Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin bat Steinmeier um Vergebung "für all das geschehene Leid und Unrecht, und für das lange Schweigen, das darauf folgte".

Entschuldigung auch "für das lange Schweigen, das darauf folgte"