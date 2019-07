Steinmeier erinnert an 75. Jahrestag des Hitler-Attentats

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime gewürdigt. Die Attentäter des 20. Juli seien "ein so wichtiger Teil der deutschen Freiheitsgeschichte", sagte Steinmeier in einem am Freitag veröffentlichten Video. "Ihr Mut bleibt uns unvergessen."

SN/APA (Archiv/AFP)/RONI REKOMAA Steinmeier würdigte Widerstand gegen Nazis