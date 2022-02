Steinmeier vor Wiederwahl als deutscher Bundespräsident

In Berlin ist am Sonntag die Bundesversammlung zur Wahl eines neuen deutschen Bundespräsidenten zusammengetreten. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnete die Sitzung am Sonntagmittag im Paul-Löbe-Haus. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt als sicher. Er wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen haben sie in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit.

SN/APA/AFP/STEFANIE LOOS Deutscher Bundespräsident Steinmeier vor zweiter Amtszeit