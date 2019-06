Stephan E. soll Lübcke-Mord gestanden haben

Nach Angaben von Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat der Verdächtige Stephan E. im Mordfall Lübcke die Tat gestanden. Er habe angegeben, als Einzeltäter gehandelt zu haben, sagte Seehofer am Mittwoch am Rande einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses in Berlin. Damit sei die Aufklärung des "politischen Mordes" aber noch nicht abgeschlossen, fügte der Innenminister hinzu.

SN/APA/AFP/dpa/UWE ZUCCHI Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war Anfang Juni erschossen worden.