Steve Bannon allein zu Haus - in einer belgischen Villa

Donald Trumps früherer Chefstratege will die Rechtsparteien in den EU-Wahlkampf führen. Die zieren sich noch.

Es klingt bedrohlich, was Steve Bannon, der ultrarechte einstige Stratege von US-Präsident Donald Trump, ankündigt. 80 Prozent seiner Zeit will er in Europa verbringen und eine Art Wahlkampfzentrale der Rechtspopulisten und Rechtsextremen errichten. Ende November soll es einen "Gründungskonvent" geben. Die französische Front National von Marine Le Pen will dem Projekt laut Vizeparteichef Louis Aliot "sehr sicher" beitreten. Matteo Salvini, Chef der rechten italienischen Lega, soll ebenso "dabei sein" wie die wenig bekannte Splittergruppe Fratelli d'Italia.