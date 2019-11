Stichwahl bei Präsidentenwahl in Rumänien entscheidet

Die Präsidentenwahl in Rumänien hat Amtsinhaber Klaus Johannis mit klarem Vorsprung gewonnen. Der 60-jährige kam demnach am Sonntag auf 36,74 Prozent der Stimmen, teilte die Zentrale Wahlbehörde in Bukarest am Sonntag nach Auszählung von 64,7 Prozent der Stimmzettel mit. Johannis verfehlte aber die absolute Mehrheit und muss in zwei Wochen in einer Stichwahl antreten.

