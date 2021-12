Stichwahl um Präsidentenamt in Chile hat begonnen

In Chile hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Um den Einzug in den Präsidentenpalast ringen der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast und der frühere Studentenführer Gabriel Boric. In den jüngsten Umfragen lag Boric leicht vor Kast. Bei der Wahl entscheidet sich, ob Chile endgültig mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur bricht und sich vom neoliberalen Wirtschaftsmodell löst, oder ob der gesellschaftliche Öffnungsprozess gestoppt wird.

SN/APA/AFP/CLAUDIO REYES Wahlen unter Corona-Regeln