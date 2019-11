Stichwahl um Präsidentenamt in Rumänien hat begonnen

In Rumänien hat am Sonntag in der Früh die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Mehr als 18 Millionen rumänische Wähler und Wählerinnen sind aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Klaus Johannis (Iohannis), der als Spitzenkandidat der seit wenigen Wochen regierenden Liberalen (PNL) antritt, und der ehemaligen Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila (Postkommunisten/PSD) zu entscheiden.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL MIHAILES Johannis gilt als klarer Favorit