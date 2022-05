Stierkampf steht in Mexikos Hauptstadt vor dem Aus

Schon lange machen Tierschützer Druck auf das lokale Parlament der Hauptstadt, Stierkämpfe zu untersagen. Ende Dezember brachte die Tierschutzkommission einen Gesetzentwurf ein, um ein Verbot zu erreichen. Während die Politiker noch beraten, hat die Justiz jetzt gehandelt. In einem Eilverfahren ordnete ein Bundesrichter die Aussetzung des Stierkampfes in der Stadt an. Er entsprach damit einer Unterlassungsklage der Bürgervereinigung Gerechte Justiz, die argumentierte, das Spektakel sei für die Tiere "entwürdigend" und verstoße gegen das "Recht auf eine gesunde Umwelt". Bis zum ...