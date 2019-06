Stillstand in Khartum nach Streikaufruf der Opposition

Nach einem Streikaufruf der Opposition ist das Leben in Sudans Hauptstadt Khartum den zweiten Tag in Folge weitgehend zum Erliegen gekommen. Die meisten Geschäfte blieben am Montag geschlossen, es waren nur wenige Menschen und Autos unterwegs. Das Gewerkschaftsbündnis SPA, das zu dem "friedlichen Widerstand" gegen die Militärregierung aufgerufen hatte, verbreitete Fotos menschenleerer Straßen.

SN/APA (AFP)/- Über 100 Tote gab es seit Beginn der Proteste im Sudan