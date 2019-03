Stimmabgabe in Thailand hat schon vor Wahltermin begonnen

In Thailand haben am Sonntag hunderttausende Menschen bereits eine Woche vor dem offiziellen Wahltermin ein neues Parlament gewählt. Es ist die erste Wahl in dem südostasiatischen Land seit acht Jahren. 2014 hatte das Militär gegen die damalige Regierungschefin Yingluck Shinawatra geputscht und danach die Parlamentswahl mehrfach verschoben.

SN/APA (AFP)/JEWEL SAMAD 51 Millionen Menschen sind stimmberechtigt